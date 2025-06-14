13 Haziran’da düzenlenen saldırılarda İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler, ordu komuta kademesi ve kritik askeri noktalar hedef alındı. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, 9 nükleer bilim insanı ve birçok üst düzey ismin yaşamını yitirdiği saldırıda, 78 sivilin öldüğü açıklandı. İran’ın balistik füzelerle karşılık verdiği saldırılarda ise en az 63 kişi yaralandı.

İsrail’in saldırılar için yaklaşık 8 ay boyunca hazırlık yaptığı, bu süreçte İran’ın derinliklerine sızdığı ifade edildi. Ülkede bu operasyonun nasıl gerçekleştiği tartışılırken, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın geçmişte verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Ahmedinejad, görev süresinde MOSSAD’a karşı özel birim kurduklarını, ancak bu yapının başına getirilen kişinin daha sonra İsrail ajanı çıktığını açıklamıştı.

Yıllar önce yapılan bu itiraf, İran içerisindeki güvenlik açıklarını ve istihbarat alanındaki zafiyetleri bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail’in nokta atışı saldırılar gerçekleştirmesi, ülke içinde nasıl örgütlendiğine dair soru işaretlerini artırdı.