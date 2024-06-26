İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan bir heyet, Gazze’de "savaş" ve "soykırım suçu" işleyen İsrail’in cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) bir kez daha şikayette bulmak üzere Hollanda’nın Lahey kentine gitti. Uçağın kalkışından önce İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına konuşan Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Adaletin sesini yükselteceğiz. Hukuk Kurumu olarak soykırımcıların yargılanması ve hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, avukatlardan oluşan 10 kişilik heyetle birlikte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bir kez daha UCM ile Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayette bulunacak. Baro Başkanı Yasin Şamlı, Hollanda’nın Lahey kentine gidecek olan heyetle birlikte İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali giden yolcu katında bir basın açıklaması düzenledi. İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı ve hala devam ettirdiği soykırım sebebiyle İstanbul’un 2 Nolu Barosu olarak UCM’ye daha önce başvuruda bulunduklarını belirten Şamlı, "Filistin halkını çocuk ve kadınlar da dahil olmak üzere toptan yok etmeye yönelik soykırım her gün biraz daha artarak devam etmektedir. Gazze’de çocuklarla birlikte insanlık onuru katlediliyor. Azıcık vicdanı olan bir insan Gazze’de yaşananları artık görmeye tahammül edemiyor. 7 Ekim’den bu yana 21 bini çocuk olmak üzere 38 binin üzerinde insan katledildi" ifadelerini kullandı.

Gazze’de kadınların, çocukların, sivillerin, masum insanların kitle imha silahları ile katledilmesine; pazar yerlerinin, mabetlerin, hastanelerin ambulansların, mülteci kamplarının ve hatta evlerinden çıkartılarak zorla göçe zorlanan insanların bombalanmasına kayıtsız kalmadıklarının altını çizen Yasin Şamlı, "Hukuk kurumu olarak yapabileceğimiz şey uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek. Biz de böyle yaptık Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ve Birleşmiş Milletler’e başvurduk. Başvuruyu, delilleriyle birlikte hem Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne hem de Birleşmiş Milletler’e verdik" dedi.

"Adaletin sesini yükselteceğiz"

İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımın devam ettiğini ve suç görüntülerinin her gün arttığını söyleyen Şamlı, "Başvuru dilekçemize üç klasörlük delil eklemiştik. Şimdi ise beş klasör delil daha ekleyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ve Birleşmiş Milletler’e götürüyoruz. Bunun dışında çocuk soykırımı ve kadın soykırımı için ayrı iki dosya daha hazırladık bunları da çocuklarla ilgili olanı hem Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne hem de Birleşmiş Milletler ve UNICEF’e teslim edeceğiz. Adaletin sesini yükselteceğiz. Hukuk kurumu olarak soykırımcıların yargılanması ve hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu.