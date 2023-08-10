Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’ndeki ‘Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler’ şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi.İSTANBUL (İGFA) -Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt,Beylikdüzü Belediyesi ile KİPTAŞ arasında imzalanan protokolün ardından 25 Mart 2022’de temeli atılan Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm projesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

‘KiptaşBeylikdüzü Kırlangıç Evler’ ismini taşıyan ve 10 bloktan oluşan projenin inşaat alanındaki incelemede Beylikdüzü Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile KİPTAŞ yetkilileride hazır bulundu.

Başkan Çalık, kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade ederek, “Bulunduğumuz alan Beylikdüzü’nde kentsel dönüşüme örnek olacak bir proje. Gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bitirilmesi sözünü aldık. Hak sahiplerine teslimleri yapılacak. Bugün de alanda inceleme yaparak örnek daireleri gördük. Çok kaliteli bir işçilik çıkıyor. Onun için hem KİPTAŞ yetkililerini hem de yapımı sürdüren müteahhit firmaya teşekkür ediyorum" dedi.

“İSTANBUL DEPREMİ GELMEDEN BİR AN ÖNCE YAPILARIMIZI DÖNÜŞTÜRELİM”

Projeyle ilgili yaşanan engellemeleri hatırlatan Başkan Çalık, "Biz istiyoruz ki İstanbul depremi gelmeden bir an önce buradaki yapılarımızı dönüştürelim. İstanbul’un ne kadar kırılgan yapı stoğunun olduğunu Ali Bey söylüyor her defasında. İstanbul’un kaotik ortama düşmemesi için gayret ediyor. Ben tebrik ediyorum, güzel işler yapıyorlar. İstanbul’un dört bir yanında çalışıyorlar. Güzel bir iş birliği ile hak sahiplerinin hakkını da koruduk. Hiç kimse mağduriyet yaşamadan güvenli konutlarına geçecekler. Bu proje Gürpınar’da yapılacak diğer kentsel dönüşüm çalışmalarına da örnek oluyor” diye konuştu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da, projenin önemine dikkati çekerek, "Bazı manipülasyonlardan dolayı ilk imzayı attıktan 17 ay sonra temel atabildik. Bundan 3 kat daha büyük bir alanı daha kısa sürede bitirmiştik. Bu projeyi de en kısa sürede bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.