İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım’da öğretmenlere özel uygulamaları hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, öğretmenlere özel indirim ve uygulamalarıyla kutluyor..

Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, Vapur Kafeleri'ndeki ürünlerde öğretmenlere yüzde 15 indirim yapacak. İBB Sosyal Tesisleri’nde, öğretmenler ve ailelerine yüzde 20 indirim uygulanacak. Ağaç AŞ Bahçe Market’te tüm ürünlerinde öğretmenlere özel indirim uygulayacak. Kültür AŞ, İstanbul Kitapçısı’nda da öğretmenlere özel indirimler olacak.

İBB Şehir Hatları her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere, Vapur Kafeleri’ndeki ürünlerde yüzde 15 indirim kampanyası uygulayacak.

İBB SOSYAL TESİSLERİ’NDE YÜZDE 20 İNDİRİM

Sosyal Tesislerde 24 Kasım günü öğretmenler, aileleri ile birlikte yüzde 20 indirimli fiyatlarla ağırlanacak. 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kitapçısında İBB yayınlarında öğretmenlere yüzde 30 indirim uygulayacak. İBB’ye bağlı müzeler öğretmenlere ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi’ni ziyaret etmen isteyen öğretmenlerin kimliklerini göstermeleri yeterli olacak. Telefonlarında ‘Radar Türkiye’ uygulamasının bulunması da gerekecek.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç AŞ de, her yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere özel indirim uyguluyor. Bahçeye dair her şeyin bulunduğu Bahçe Market şubelerinden ve bahcemarket.com online satış sitesinden alışveriş yapan öğretmenlere tüm ürünlerde yüzde 15 indirim geçerli olacak.