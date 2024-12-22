Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunmasına yönelik risk analizi çalışmaları sırasında, Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı bir kafesli yükü izlemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, kafesin içinde, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 Listesi'nde yer alan nesli tükenmekte olan "gorilla gorilla" türünden bir goril yavrusu tespit edildi. Yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

Kaynak: iha