Özellikle Afrika'dan gelen yolcuların yakından takip edildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Maymun Çiçeği'ni "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmesinin ardından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve çevresindeki 11 Afrika ülkesinden gelen yolculara yönelik denetimler daha da sıkılaştı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla şüpheli yolcuların anında kontrol edildiği ve gerekli sağlık taramalarının titizlikle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Başhekim Dr. Aykut Yener Kavak, bu önlemlerin hastalığın Türkiye'ye girişini önlemekte hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, özellikle bu bölgeden gelen uçuşların dikkatle gözlendiğini belirtti.