İlk ve orta okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler için iki haftalık yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’nda zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenci ile birlikte bu kurumlarda görev yapan öğretmenler için 2 hafta sürecek yarıyıl tatili başladı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı’na akın etti. Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde check-in ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi. Bu sırada küçük çocukların da İGA İstanbul Havalimanı’nda bulunan oyun alanlarında tatil öncesinde de doyasıya eğlendiği görüldü.

Yarıyıl tatilini memleketinde annesiyle birlikte geçireceğini belirten İstanbul’da görevli Matematik Öğretmeni Muhammet Özdemir, öğrencilerine seslendi. Özdemir, "Yarıyıl tatilinde hem çalışsınlar hem de eğlensinler. İlk dönem iyi geçti, ikinci dönem daha sıkı çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte yarıyıl tatilini Mardin’de geçireceğini aktaran dördüncü sınıf öğrencisi Hevidar Güleç, "Tatilde havuza gireceğim, buradan tüm arkadaşlarıma iyi tatiller demek istiyorum" diye konuştu.