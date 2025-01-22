İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen "Depreme Dirençli Adıyaman" konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde yıkıcı etkiler yaratan depremler ve fay hatları hakkında konuşan Görür, bu bölgelerin yanı sıra İstanbul için de uyarılarda bulundu.

Görür, Adıyaman'ı tehdit eden başlıca fay hatlarını sıralayarak, Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı'nın potansiyel olarak büyük depremler üretebileceğini vurguladı. Ancak asıl dikkat çekici açıklamalar İstanbul için oldu. Görür, "İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz. Şehrin altyapısı, eski yapı stoğu ve yoğun nüfusu büyük bir tehlike oluşturuyor" diyerek, İstanbul'daki deprem riskinin ciddi boyutlarda olduğunu belirtti.

İstanbul İçin Uyarılar

İstanbul’daki büyük deprem riski hakkında yapılan uyarılarda, şehrin zemininin depreme dayanıksız olduğunu ve çoğu yapının eski olduğunu söyleyen Görür, mevcut yapıların depreme dayanıklı olmadığını belirtti. Ayrıca, İstanbul’un büyük nüfus yoğunluğu ve zemin yapısının şehri daha da tehlikeli hale getirdiğini vurguladı.

Depreme yönelik hazırlıkların sadece yapı stoğuyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Görür, halkın bilinçlendirilmesinin önemine de değindi. "Deprem sadece yapıların dayanıklılığıyla değil, insanların depreme karşı ne kadar hazırlıklı oldukları ile de ilgilidir. Bilinçlenmiş bir halk, afet anında daha az zarar görür" diye konuştu. Görür, deprem bilincinin artırılmasını, eğitim ve tatbikatlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.