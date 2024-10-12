Olayın ardından çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, diğer polis memurları hemen müdahale etti. Saldırgan, olay yerinde etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor. Olayın yaşandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntüler inceleme altına alındı.

Saldırının nedeni henüz belirlenmezken, İstanbul'da son dönemlerde artan güvenlik kaygıları bir kez daha gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve polis ekiplerinin çevredeki diğer güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi. Bu tür olaylar, şehirdeki kamu güvenliği tartışmalarını da yeniden canlandırdı.