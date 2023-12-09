Altın mücevher alanında Dünyanın en büyük 3’üncü üreticisi olan Türkiye’nin yerel mücevher markaları ile mücevher sektörünün öncü global markaları, en yeni koleksiyonlarını Istanbul Jewelry Show’da vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan ve Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek uluslararası ihtisas buluşması olan Istanbul Jewelry Show, ilk kez yeni tarihinde ve yeni günlerinde düzenlenecek. 17 - 20 Nisan 2024 tarihlerinde Çarşamba’dan Cumartesi’ye dört gün sürecek Istanbul Jewelry Show, Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT Ülkelerinden Orta Doğu'ya kadar tüm mücevher sektörü profesyonellerini 55. kez İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşturacak.

Mücevher sektörü, 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 6.9 milyar dolarlık ihracata imza atarken, bu rakamın büyük bir kısmı Istanbul Jewelry Show’da gerçekleşti. Fuar, sektörün 2024 ticaretinde de yine önemli bir rol üstlenecek. Informa Markets tarafından yılda iki defa düzenlenen Istanbul Jewelry Shhow’da; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün grupları bir arada sergilenecek. Nisan ayında gerçekleştirilecek olan fuarda, 1.500’den fazla firma ve marka ile 140’dan fazla ülkeden 33.500’i aşkın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.