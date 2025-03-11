İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen etkinlikler ile Müze Gazhane’de sezon boyunca kültür sanat dolu günler yaşanacak.

Farklı tarzlardaki sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konserler, çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri, hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası Müze Gazhane’de olacak.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye kultur.istanbul ve muzegazhane.istanbul web adresleri ile Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği belirtilirken, başında (*) bulunan etkinliklere katılım için Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturulması gerekli olduğu bildirildi.

Müze Gazhane'deki Etkinlik Takvimi şöyle:

11 Mart Salı, 20.00 | Müzede Caz: Asena Akan (Konser)

12 Mart Çarşamba, 20.00 | Hava Kararınca: İncesaz (Konser)

12 Mart Çarşamba, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Romantik İlişkilerde Kendin Olabilmek (Söyleşi)

12-15 Mart | Sivrisinekler (Şehir Tiyatroları)

14 Mart Cuma, 20.30 | Yetişkinler için Darbuka (Atölye)

15 Mart Cumartesi, 16.00 | *Altyazı Sinema Sohbetleri: (Yönetmen Sineması: Ustaların Bugünü) (Martin Scorsese - The Irishman) Konuşmacılar: Aslı Ildır ve Ekrem Buğra Büte

16 Mart Pazar, 16.00 | *Yetişkinler için Jen ile Erbane (Atölye)

16 Mart Pazar, 18.00 | İstanbul Şiirle Buluşuyor: Oteller Kenti (Şehir Tiyatroları)

17 Mart Pazartesi, 20.00 | * Müzede Akustik: Burcu Karadağ (Konser)

17 Mart Pazartesi, 20.00 | *Bu yaştan Sonra" Yetişkinlere Oyunlar (Atölye)

17 Mart Pazartesi, 20.30 | Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu) (Şehir Tiyatroları)

18 Mart Salı, 20.00 | Müzede Caz: Kapiko (Konser)

18 Mart Salı, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Kendine Ebeveynlik (Söyleşi)

19 Mart Çarşamba, 20.00 | Hava Kararınca: Ceren Kaçar (Konser)

22 Mart Cumartesi, 16.00 | *Altyazı Sinema Sohbetleri: (Yönetmen Sineması: Ustaların Bugünü) (Agnès Varda - Mekânlar ve Yüzler / Visages villages) Konuşmacılar: Aslı Ildır ve Ekrem Buğra Büte

23 Mart Pazar, 14.00 | *Yetişkinler için Jen ile Erbane (Atölye)

24 Mart Pazartesi, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Masadan Ne Zaman Kalkacağını Bilmek: İlişkilerde Tehlike Sinyallerini Erken Fark Etmek (Söyleşi)

25 Mart Salı, 20.00 | Müzede Caz: Öner Karaçuha (Konser)

27 Mart Perşembe, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Yakın İlişkilerdeki Ben'i Tanıma (Söyleşi)