İstanbul Şile’de orman, dere kenarları ve mahalle aralarına bırakılan poşet dolusu atıklar çevre kirliliğine yol açıyor. Vatandaşlar, temizlik ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Şile, yaz sezonunda artan çevre kirliliğiyle gündemde.

Ormanlık alanlar, dere yatakları, yol kenarları ve mahalle aralarına gelişigüzel bırakılan poşet dolusu atıklar, hem doğayı hem de çevre sağlığını tehdit ediyor.

Hayvan pislikleri, pet şişeler ve çeşitli plastik atıkların çöp bidonları çevresinde ve doğal alanlarda biriktiği gözlemlendi. Bu durum, ilçenin doğal yaşam alanlarını olumsuz etkilerken, bölge halkını ve ziyaretçileri rahatsız ederken Şile sakinleri, yetkililerden acil temizlik çalışmaları ve daha sıkı denetimler talep etti.

Vatandaşlar, özellikle tadilat atıkları ve evsel çöplerin orman içlerine ve dere kenarlarına terk edildiğini belirterek, bu sorunun çözümü için düzenli temizlik kampanyaları ve caydırıcı denetimlerin şart olduğunu vurguladı.