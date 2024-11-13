Arnavutköy’de ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve yağma suçları dahil 27 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Sultangazi ilçesinde 11.11.2024 günü saat 23.30 bir kişi ticari taksiye binerek Fatih ilçesine gitti. Araçtan inen şahıs daha sonrasında tekrardan taksiye binerek Arnavutköy ilçesine gitmek istediğini söyledi. Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’ne geldiklerinde yolcu bin 300 TL tutarındaki ücreti ödemeyerek şoförü silahla tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın geçmiş tarihte Şişli ilçesinde başka bir silahlı gasp suçuna karıştığı anlaşıldı. Güvenlik kamera incelemeleri sonrasında kimliği belirlenen F.S.(20) kısa süre içerisinde Yavuz Selim Mahallesinde yakalandı. Şüpheli şahsın uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve yağma suçları dahil 27 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın ticari taksi ile benzinliğe gelmesi ve araç içinde silahla görüntüsü kameraya yansıdı.