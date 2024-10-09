Turizmin önde gelen firmalarını buluşturan ve 2. İstanbul Turizm Fuarı (ITF), Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türk Hava Yolları resmi hava yolu sponsorluğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu destekleri ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği stratejik partnerliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda dünya turizminin büyük oyuncuları, Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı’nda bir araya geldi. Fuarın açılışını Dream Project CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi.

“Biz gelişime çok önem veriyoruz”

Fuarı düzenleyen Dream Project CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, “2 gün boyunca 15 bin profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Şu an 37 ülkeden tur operatörleri ve seyahat acenteleri burada. 2 günde 8 bin toplantı bekliyoruz. Çok ciddi iş anlaşmaları ve kontratlar yapılacak. Şu an iç pazardaki otel ve acente kontratları da fuarda başladı. Biz gelişime çok önem veriyoruz. Sektörün sorunlarını masaya yatırmaya, onlara çözüm önerisi bulmaya çok kıymet veriyoruz. 12 tane konu başlığında 57 tane çok değerli konuşmacımız var. Gastronomi turizmi de çok kıymetli. Bunun için de bir gastronomi oturumu gerçekleştirdik. Toplam 11 konu başlığı var, 78 konuşmacı var. Çok ünlü şeflerimiz var, sunumlar yapılacak, gastronomi sektörü ele alınacak. Sağlık turizmi alanında katılımcılarımız var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin özgün lezzetlerini küresel çapta tanıtmak amacıyla İstanbul Turizm Fuarı’nın bu yıl teması ’Gastronomi Turizmi’ olacak. Anadolu’nun zengin mutfak kültürünün "Kardeş Mutfaklar" başlığı altında tanıtıldığı fuar yoğun ve zengin bir programa sahne olacak. Ataman “Ünlü şeflerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile ziyaretçilere eşsiz tatlar sunduk. Gastronomi tutkunlarının damaklarında unutulmaz tatlar, hafızalarında keyifli anlar bıraktık” dedi.

Fuar 2 gün sürecek

İstanbul Turizm Fuarı, 9-10 Ekim tarihlerinde ziyaret edilebilecek. Fuara 37 ülkeden katılan satın alıcı tur operatörleri ve seyahat acentaları, fuar boyunca sektörün geleceğini şekillendiren önemli iş birliklerine imza atacak.