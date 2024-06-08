Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılacak. İstanbul Üniversitesi’ne gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. İstanbul Üniversitesi’ne gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.

Üniversiteye giriş sınavı YKS’nın birinci oturumu TYT bugün gerçekleştiriliyor. İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına alındı. TYT’nin saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılıyor. TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.