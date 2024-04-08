İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu’nda düzenlenen İsrail protestosu sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ’iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail’e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul’da, Filistin’e destek, İsrail’i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiç bir gösteriye tahsis edilmeyen Galata Köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ’iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail’e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar" dedi.