2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken, İstanbul’da 2 Milyon 985 bin 983 öğrenci karne aldı. Karne törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2023-2024 Eğitim - Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu’nda Fatma Süslügil İlkokulu’nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne dağıtım törenine katıldı.

Fatma Süslügil İlkokulu öğrencilerinin karne dağıtımına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bütün Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da yarıyıl tatiline giriyoruz. Bugün de yavrularımıza karnelerini vereceğiz. İstanbul’da yaklaşık 171 bin öğretmenimiz, 7 bin 700 sınıfta 3 milyona yakın öğrencimize eğitim verdi. Ben öğretmenlerimize, öğretmenlerimize destek veren velilerimize ve hiç şüphesiz öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci yarıyıl bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitimin paydaşlarına tekrar teşekkür ediyorum. İkili eğitim yapılan okullarda, okulun kaçta başladığının bir önemi yok. Şundan dolayı; öğlenci ve sabahçı olduğu için görmesi gereken ders saati belli. Dolayısıyla saat 08.00’de değil 09.00’da başlar. Ama akşam 07.00’de değil 08.00’de bitmesi gerekir. Kışın hepinizin bildiği gibi günler kısalınca sorunlar çıkıyor. Olması gereken tekli eğitime geçmektir. Arkamızda gördüğünüz okul gibi çok sayıda okul yapıldı. İstanbul’daki gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın, gerekse hayırseverlerin desteğiyle okullarımızı tamamladığımızda yavrularımız tekli eğitime geçecekler. O zaman kış saati, yaz saati erken veya geç olması bu anlamda bir sorun teşkil etmeyecek” dedi.

Karne almak için sıraya giren öğrencilere karnelerini takdim eden İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karne töreninde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, öğrencilere karnelerini verirken, ikinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 5 Şubat Pazartesi başlayacak.