Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla muhtar adayları da belli olmaya başladı. İnegöl merkez mahallerinden Hamidiye’ye aday olan Mesut Ekren iddialı açıklamalar yaparak göreve neden talip olduğunu dile getirdi.

İnegöl’de doğup büyüdüğünü, ilçenin ve mahallenin sorunlarına tümüyle vakıf olduğunu dile getiren Ekren, “ Mahallemizde yeni doğmuş bebekten, yaşlılarımıza kadar her kesimden insanımızın konforlu ve huzurlu bir yaşamı hak ediyor. Muhtarlık makamı sembolik bir makam değil. Caddelerimizin, sokaklarımızın, parklarımızın ve hatta konutlarımızın güvenli olması gerekiyor. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, büyüklerimiz kendilerini mutlu hissetmeli. Bizler bugüne kadar aldığımız tüm sorumluluklarda taşın altına elimizi koyduk. Bundan sonrada muhtarlık makamıyla çok güzel işlere imza atmak istiyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse de İnegöl Belediye Belediyesi ve kamu kurumlarıyla kurduğumuz bağlarla tüm eksiklerimizi bir çözüme kavuşturacağız. Gençlerimizin abisi, büyüklerimizin kardeşi, yaşlılarımızın evladı olmak istiyorum. Birlikte Hamidiye Mahallesini dönüştürmek istiyorum.” diye konuştu.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU