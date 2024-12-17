Olay, 23 Kasım’da Sarıyer Rumeli Hisarı’nda yaşandı. Ayşe Can, dengesini kaybedip denize düştü. Ablasının denize düştüğünü gören Velat Can da suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle iki kardeş hızla gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışmalarına başladı. Ancak yapılan su altı ve yüzey aramalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Arama alanı genişletilerek, Çanakkale sahilinde de çalışmalar başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

Ekiplerin, sahil şeridini doğudan batıya doğru tarayarak ilerleyeceği belirtildi.