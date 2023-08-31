İstanbul'un Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 kilometre olan skuter hız sınırı 12,5 kilometreye indirildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 kilometre olan hız sınırının 12,5 kilometreye düşürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi.

Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.