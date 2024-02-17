Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen-“Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi”ne katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, “Biz bilgiyi bu ülkenin medeniyet değerleriyle buluşturarak bir yürüyüşe çıkıyoruz” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ortak çalışması olan “Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi” Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Zirveye akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin konuşulduğu zirvede öğrencilerin tasarımları da yoğun ilgi gördü.

“Biz bilgiyi bu ülkenin medeniyet değerleriyle buluşturarak bir yürüyüşe çıkıyoruz”

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, “21. yüzyılda baş döndürücü gelişmeler var. Dünyada, bilimde, sanatta, teknolojide hızına yetişemediğimiz bir değişim var. Bu değişimi yakalamak adına, bir farkındalık oluşturmak için bugün Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapay zeka zirvesi düzenledik. Buradaki temel amacımız bizim en önemli gücümüz en önemli varlığımız öğretmenlerimizin bu noktadaki son dönemde müfredata giren yapay zeka uygulamaları dersindeki farkındalıkların, yetkinliklerin oluşması. Aynı zamanda dünyadaki yapay zeka uygulamalarının, farklı gelişmelerin eğitime uyarlanması, eğitim-öğretim yöntemlerinin, tekniklerinin geliştirilmesi, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve geleceğin dünyasını yakalamak adına bugünden çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesi için öğretmenlerimiz ve hocalarımızla birlikte keyifli bir yolculuğa çıktık. Sabahtan akşama kadar salonda hiçbir öğretmen arkadaşımız bir an olsun dikkatini eksik bırakmadı. Alanında yetkin değerli akademisyenlerimiz, hocalarımızla birlikte güzel bir ufuk turu yaşadık. Biz bilgiyi bu ülkenin medeniyet değerleriyle buluşturarak, akıl ile ruhu buluşturarak, akıl ile kalbi buluşturarak yeni bir medeniyetin inşasını bilim, sanayi, teknolojideki ilerlemeleri birlikte tutarak bir yürüyüşe çıkıyoruz” dedi.

“Öğretmenin rolünün azalması değil, öğretmenin sorumluluğunun ve işlevinin artması konusunda konuşulabilir”

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, “Biz dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsan, insan ile yaşar. Öğretmenin rolünün azalması değil, belki öğretmenin sorumluluğunun ve işlevinin artması konusunda konuşulabilir. Yapay zeka ile eğitim, öğretim süreçlerinde hem öğrenci, hem öğretmen, hem de biz anne babalara düşen hem kolaylıklar hem zorluklar var. Eğitim materyallerinin geliştirilmesi, eğitim içeriklerinin hazırlanması, eğitim içeriklerine erişilebilirlik ve ulaşılması zengin görsel sunumlarla, soyutların somut hale getirilmesiyle öğrencilere öğretim yöntem teknikleri olarak aktarılması büyük kolaylık sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Temel amacımız, bilgisini, görgüsünü, tecrübesini insanlığın hayrına sarf edecek nesiller yetiştirmek”

Yentür konuşmasının devamında, “Teknoloji salt anlamda yenilikler ve kolaylıklarla gelmiyor bir takım kültürlerle geliyor. Farklı noktada kullanıldığı zaman insanlık için zarar verecek durumlar da ortaya çıkabilir. Ama bizim buradaki temel amacımız, bilgisini, görgüsünü, tecrübesini insanlığın hayrına sarf edecek nesiller yetiştirmek. Dijital bağımlılık bizim eğitimcilerimizin, anne babaların en çok mücadele ettiği konu. Teknoloji ile birlikte, dijital dünya ile birlikte birçok kolaylık, yenilik hayatımıza girdi ama bunun yanında yalnızlaşma, zamanın verimli kullanılmaması da ayrı bir konu. Bunu da toplumsal olarak, hep birlikte minimize edebiliriz. Tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ama bunun fayda kısmını ön plana çıkarıp zararlarının azaltılması için toplumsal olarak hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.