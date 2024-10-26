İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan Emeklilere Pazar Desteği başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak. İBB Emekli Pazar Desteğine başvurular 8 Kasım’a kadar İstanbul Senin, https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ sitesi ve Alo 153 Destek hattı üzerinden alınacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla “Emekli Pazar Desteği”ni hayata geçiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan Emekli Pazar Desteğine başvurular 30 Ekim’de başlıyor.

YILDA 10 BİN TL DESTEK

İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilere yıllık 10.000 TL ödeme yapılacak. İki eşit taksit şeklinde ödenecek pazar desteği ile 10 bin emekliye yardım edilerek toplam 100 milyon TL’lik destek sağlanacak.

BAŞVURULAR 8 KASIM’A KADAR

Emekli Pazar Desteğine başvurular 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında olacak. Başvurular İstanbul Senin, https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ sitesi ve Alo 153 Destek hattı üzerinden alınacak.

Başvuru koşulları ise; TC vatandaşı olunması, 60 yaş ve üstü emekli olunması, İstanbul’da ikamet edilmesi, başvuru sahibinin emekli yurttaş olması, hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmaması, emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması olarak belirlendi. Ödemelerin Kasım ve Aralık aylarında iki eşit taksit halinde yapılması planlanıyor.