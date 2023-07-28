İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından ıslah edilen ve Yaşam Vadisi’ne dönüştürülen Çekmeköy’deki Serindere’de incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin Çekmeköy’ün çehresini değiştiren çalışmalarını yerinde inceledi.

Çekmeköy’de, yağışlı havalarda sel ve taşkın sorunlarına neden olan Serindere’deki dere ıslahı ve alt yapı çalışmalarının geldiği noktayı basın mensupları ile birlikte deneyimleyen İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Göreve geldikleri andan itibaren, İstanbul'un kenara itilmiş sorunlarına dönük çözümler geliştirdiklerini belirten İmamoğlu, “Özellikle dere yatakları, zaman içerisinde metruk kaldıkça işgallere uğramış, yapılaşmalar artmış ve korunması gereken bu sahalar, ne yazık ki çok yıllar yıllar geçerek yerleşime açılmış. Tabii dereler korunmadığı takdirde, su yatakları korunmadığı takdirde, onların barajlara ulaşması, erişmesi engelleniyor. Çevre kirliliği başlıyor. Ve bugün belki de kuraklığın yoğun yaşandığı ülkemizde, şehrimizde, iklim değişikliği hususunda gerekeni yapmamış oluyoruz” dedi.

“İstanbul'un bu makus tarihini tersine çevirmek istedik” diyen İmamoğlu, “Ben, buraya ilk geldiğim dönemi hatırlıyorum başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız ve Çekmeköylü hemşerilerimizle. İSKİ'nin burada bir çalışma yapma mecburiyetinden bahsedilmişti. Bir de orada bir kısım kamulaştırma ve bunun gibi hususlarla ilgili konuşmuştuk. Tabii geçmişin birikmiş sorunlarını bir anda çözmek mümkün olmuyor, ama gerçekten 4 yıldır buraya arkadaşlarım yoğun bir emek verdiler. Bugün gelinen noktada, Rahmi Demir Kent Ormanı, belki de İstanbul'un en nitelikli, doğal, içinde oraya aykırı hiçbir şey olmayan, çok kimlikli, insanların gelip keyifle spor yaptıkları, yürüyüş yaptıkları, oksijen topladıkları bir alana dönüştü. Ve ilavesinde, hiç yoktan 83 bin metrekarelik dere ıslahının yanı sıra, bir yaşam vadisini de bu şehre katmış olduk. Arkadaşlarımın yine özenli çalışmasıyla 55 bin metrekarelik Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı’nın da buraya eklenmesiyle beraber, 83 bin sayısı, çok yakın zamanda 140 bin metreye yakın bir alana ulaşacak. Rahmi Demir'le karşılıklı ve uzunlamasına, dere boyu çok keyifli bir yaşam vadisini Çekmeköylü hemşehrilerimle paylaşmış olacağız.” diye konuştu.

ŞEHRE 83 BİN METREKARELİK YAŞAM VADİSİ KAZANDIRILDI

Projenin ikinci etabında ise, ıslah edilen Serindere’nin çevresi düzenlenerek Yaşam Vadisi’ne dönüştürüldü.

Toplam 83 bin metrekarelik alanda; birçok aktivitenin yapılacağı meydanlar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, seyir terasları, piknik alanları, oyun parkları, spor alanları ile aktivitelerin yapılacağı yaşam alanları yer alıyor. Serindere Yaşam Vadisi Projesi kapsamında; 1.415 ağaç ve 180.694 çalı dikerek, toplam 40.000 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Ayrıca proje alanı içerisinde 4 kilometre yürüyüş ve bisiklet parkuru, etkinlik meydanları, teleferikli çocuk oyun alanları, sokak oyunları ve egzersiz parkları, mini futbol sahası, bitki tüneli ve piknik alanları yer alıyor.