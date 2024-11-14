İstanbul Çevre Yolu Sultangazi sapağı mevkiinde motosikletli bir grup araç sürücülerine zor anlar yaşattığı motosikletli şahıslar yakalandı. Kilometrelerce araçların arkalarında manevra yapıp önlerine kıran 2 sürücüye toplamda 19 bin 214 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Çevre Yolu Sultangazi sapağı mevkiinde motosikletli bir grup otoyolda seyir halinde olan araç sürücülerine zor anlar yaşatması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, plakasından kimlikleri tespit edilen M.R.G., ve M.G., isimli sürücüler yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan sürücülere, ‘Kas takmamak, yakın takip, ani yavaşlama ve saygısızca araç kullanma maddelerinden olmak üzere toplamda 19 bin 214 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü M.R.G.’nin ise sürücü belgesi iptal edildiği öğrenildi.