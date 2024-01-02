İstanbul’da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. İBB’nin verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği anlar ise kameraya yansıdı.