İstanbul’un Anadolu Yakasında ara ara yağmur yağışı etkisini gösteriyor. Etkili olan yağmur nedeniyle kimi vatandaşlar iş yerlerinin önünde bekleyerek ıslanmaktan kaçındı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri kontrollü şekilde ilerledi.

İstanbul’da hem Anadolu hem Avrupa Yakasında çeşitli ilçelerde aralıklarla yağmur yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakasının Kartal, Maltepe, Ataşehir ve çevre ilçelerinde de zaman zaman yağmur etkisini gösteriyor. Etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, iş yerlerinin önlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Bir anda yağan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bazı sokaklarda yağmur suyunun adeta sel gibi aktığı görüldü. Yollarda ilerlemekte zorlanan araç sürücüleri kazaya sebebiyet vermemek için su birikintileri olan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.