İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kurumu İETT, İstanbul’un tarihi değerlerinden olan 97 yıllık 223 numaralı Nostaljik Tramvayı aslına uygun şekilde yenileyerek İstanbulluların hizmetine sundu. Yenilenen 223 numaralı İETT’nin Nostaljik Tramvayı İstanbullular’dan da tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - İETT, filosunda bulunan İstanbul’un tarihi değerlerinden Nostaljik Tramvaylara özenle bakıyor ve geleceğe taşıyor. Bu kapsamda, Taksim İstiklal Caddesi’nde yaklaşık 97 yıldır hizmet veren İETT’nin 223 numaralı Nostaljik Tramvayı aslına birebir uygun olarak yenilendi ve yeniden İstanbullular ile buluşturuldu.

3 ay süren hummalı çalışma; aralarında marangozlar, demir ustaları, kaporta ve boya ustaları ve mimarlardan oluşan 16 kişilik uzman bir ekip tarafından yürütüldü.

İETT’nin Kağıthane Garajı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları için ısı, nem ve yağış gibi dış etkenlerden koruyan özel bir alan oluşturuldu.

İSTANBUL’UN SİMGESİ NOSTALJİK TRAMVAY YENİDEN GÖREVDE

Çalışmalarda tramvayın zamanla ve iklim koşulları ile yıpranan tüm demir, saç ve ahşap malzemeleri aslında uygun olarak yenilenirken, geleceğe daha emin adımlarla ulaşması için yalıtım uygulaması da gerçekleştirildi.

El emeği ile büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların tamamlanması ile İstanbul’un simgelerinden olan ve dünyanın en simgesel toplu ulaşım araçlarından biri olan İstiklal Caddesi’nin Nostaljik Tramvayı yeniden görevine başladı.