Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Ülker Stadyumu’nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu’nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.
Kaynak: iha