Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Ülker Stadyumu’nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu’nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.