Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın maçını Bursaspor kazandı. Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İlk 11'ler
Bursaspor: Kerem Matışlı, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Muhammet Demir
Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Yalçın Kılınç, İslam Çerçioğlu, Vural Altın, Mehmet Yıldızaç, Erol Can Akdağ, Bünyamin Balat, Abdullah Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Serdar Yiğit, Doğukan Emeksiz
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Tolga Okumuş, Gürcan Uslu
Maçtan Önemli Dakikalar
36' Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Kale sahasına gelen topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy topu filelerle buluşturdu.
45+5' Mardinspor golü buldu ve beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Bünyamin Balat'ın ters ayağıyla kale sahasına gönderdiği ortaya Serdar Yiğit'in teması topu filelerle buluşturdu. Bu golün ardından maçın ilk yarısı sona erdi.
İlk yarı sonucu
Mardin 1969 : 1 Bursaspor : 1
İkinci yarı başladı
68' Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Mardinspor'lu futbolularının hatasını iyi değerlendiren Barış Gök topu filelerle buluşturdu.
Maç bitti
Mardin 1969 : 1 Bursaspor : 2