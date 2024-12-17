CİRO ARTERKEN, İHRACAT VE İSTİHDAM DÜŞTÜ

Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu artış gösterdi. 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 119 artışla 1,9 trilyon TL’yi aşan Anadolu 500’'ün toplam cirosu, 2023 sonunda yüzde 40 artışla 2 trilyon 718 milyar 486 milyon TL’ye çıktı. Ancak bir önceki araştırmamızda olduğu gibi, bu dönemde de Anadolu 500 şirketleri ihracatta ve istihdamda kan kaybetmeye devam etti. 2022 yılında 72 milyar 16 milyon liralık ciro yapan Bursa firmaları 2023 yılında ise büyük bir artışla 313 milyar 313 milyon 395 bin 49 TL cirodan net satışlar yaptılar. 2022 yılında 1 milyar 427 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren firmalar bu yıl 2 milyar 740 milyon 306 bin 650 dolarlık ihracata imza attılar. Bursalı firmaların istihdamı 2022’de 21 bin 524 iken 2023’te 55 bin 272’ye ulaştı.

BURSA 76 ŞİRKET İLE ZİRVEDE

Anadolu 500 listesine en çok şirket gönderen şehir, son yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da Bursa oldu. Bursa'dan listeye giren şirket sayısı 2022 yılında 78'den 66'ya gerilemişti. 2023 yılında ise bu sayı 76'ya yükseldi. 2022 yılında listede olmayıp 2023 yılı listesine yeni 20 firma dahil oldu. 10 firma ise geçtiğimiz listede yer alırken bu yıl yer alamadılar.

İNEGÖL’DEN 7 FİRMA LİSTEDE

İnegöl’de üretim yapan firmalar arasında listede yer alanlar ise şöyle,

185’nci sırada Erbak Uludağ Pazarlama, 193’üncü sırada Küçükçalık Tekstil, 431’nci sırada Eskapet Ambalaj, 459’ncu sırada Mobipa Mobilya, 485’inci sırada Çilek Mobilya, 486’ncı sırada Polyteks Tekstil ve 494’üncü sırada Göliplik Şeremet.