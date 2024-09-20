Bursa'da Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, müdür yardımcısının odasını kırdığı iddiaları nedeniyle açığa alındı. Olayın, müdür yardımcısının anahtarını teslim etmemesi sonucunda geliştiği öğrenildi. Kapının kırılma nedeni, söz konusu odanın sadece müdür yardımcısına ait değil, diğer öğretmenlerin de kullanımına açık bir alan olması ve içinde tuvalet bulunmasıydı.

İddiaya göre, müdür Kırbıyık, kadın müdür yardımcısından odayı boşaltmasını istemiş. Müdür yardımcısının bu talimata uymaması üzerine, müdür odanın kapısını zorla açarak içindeki malzemeleri dışarı çıkarttı. Müdür yardımcısı, kapıyı açmayı reddedip bu anları videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Videonun hızla yayılması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında inceleme başlatıldı ve Kırbıyık açığa alındı.

Ancak olayın gerçekleri, durumun çarpıtıldığını ortaya koydu. Kapının tek anahtarının müdür yardımcısında olduğu ve anahtarın istenmesine rağmen teslim edilmediği belirlendi. Odanın içindeki tuvaletin okul öncesi öğretmenleri tarafından kullanıldığı ve anahtarın teslim alınamaması nedeniyle kapının zorla açıldığı, tutanaklarda yer aldı.

Olay, 'müdür yardımcısının odasına zorla girilmesi' şeklinde lanse edilerek yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığı ifade edildi. İlgili birimlere resmi başvurular yapıldığı da kaydedildi.

