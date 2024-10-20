3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri’nde bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Eylül ayında Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri haline geldi. Farklı iklim özelliklerine sahip geniş bir coğrafyaya sahip olan Erzurum'da sıcaklıklar, Yakutiye/Kırkgöze Dumlu'da -9.3, İspir Ulutaş'ta -8.8, Karayazı'da -6.6 ve Uzundere'de ise 1 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan’ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı. Uzmanlar azalan sıcaklıklar karşısında zirai don uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde gelecek hafta ortasına kadar zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” dediler.