Edirne’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan ilkokul öğrencisi Zehra Sare Sorak’ın sahnedeki performansı büyük alkış topladı.

Halk Eğitim Merkezi’nde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Metin Çermaoğlu günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı.

Programda ilk ve ortaokullar arası İstiklal Marşı’nı ezbere okuma, ortaöğretim okulları arası ise kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, ilkokullar arası İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencisi Zehra Sare Sorak’ın marşı okuması ile devam etti.

Birinci olan öğrenci Zehra Sare Sorak’ın İstiklal Marşı’nı ezbere okuması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Programa katılanlar bu anı telefonlarına kaydetti.

Edirne Valiliği öncülüğünde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan program Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin “Türk’ün Özü, Akif’in Sözü” isimli ses ve müzik gösteriminin ardından sona erdi.