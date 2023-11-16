TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO üyeliği protokolü üzerine yapılan görüşmelerde bir sonuca ulaşamayarak bir sonraki toplantıya ertelendi. Komisyon, bugün Fuat Oktay başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan 7 uluslararası anlaşmayı içeren kanun teklifi ele alındı. Ancak görüşmeler sonucunda net bir karar çıkmadı ve yeni bir toplantı günü belirlenmesine karar verildi.

Eğer teklif kabul edilirse, protokol Meclis Genel Kurulu'nun gündemine alınacak. Bu aşamadan sonra İsveç'in NATO üyeliği süreci resmi olarak başlamış olacak.

Komisyon toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemi üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, İsveç'in NATO üyeliği sürecini yakından takip ettiklerini ve bu süreci en kısa zamanda tamamlamayı umut ettiklerini ifade etti.