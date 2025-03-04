MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 4-6 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşen ITB Berlin 2025 Uluslararası Turizm Fuarı’nda yerini alan Ortaca Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşarak ilçenin eşsiz doğal güzelliklerini, zengin kültürel mirasını ve sunduğu turizm fırsatlarını geniş kitlelere tanıtıyor.

İlçenin en değerli zenginliklerini dünyaya tanıtmak ve ilçemizin turizm potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmak için Belediye Meclis Üyemiz Ali Mürşit Yağmur fuara katılım sağladı.

Muğla Ortaca Belediyesi ilçenin zenginliklerini, sunduğu turizm olanaklarını yerinde görmek ve bu eşsiz fırsatları keşfetmek için tüm katılımcıları beklediğini ifade etti.