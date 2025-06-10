Balıkesir İtfaiyesi, 4 günlük bayram süresince yangın, kurtarma, trafik kazası başta olmak üzere yüzlerce olaya müdahale etti. İtfaiyenin iş yükünü en çok ot ve çöp yangınları oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı 4 günlük Kurban Bayramı süresince bir çok olaya müdahale etti. 4 gün boyunca 17 ev ve işyeri yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri ayrıca 7 orman yangınında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile beraber çalıştı. 4 günde 102 ot ve çöp yangınına müdahale eden itfaiye erleri, 73 hayvan kurtarma gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 12 trafik kazasına giderken kazalarda yaralanan 28 kişiyi de sıkıştıkları araçlarından kurtardı.