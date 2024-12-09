İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyası olarak Suriye’deki gelişmeleri insanlık ve komşuluk temelinde değerlendiriyor, bu gelişmelerin bir an evvel Suriye’nin ve bölgenin tam güvenliğini tesis edecek şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve bölgedeki gelişmelere ilişkin görüşlerini açıkladı.

Türkiye ve Suriye için her manada şimdi yeni bir dönem başladığını belirten Avdagiç, Suriye halkının ortaya koyduğu mücadeleyi, ülkelerini özgürleştirme kararlılıklarını takdirle izlediklerini kaydetti.

“Suriyeliler için yeni bir sayfa açıldı”

Şekib Avdagiç, iş dünyası olarak Suriye’deki gelişmeleri insanlık ve komşuluk temelinde değerlendirdiklerini ve bu gelişmelerin bir an evvel Suriye’nin ve bölgenin tam güvenliğini tesis edecek şekilde sonuçlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç şöyle devam etti: “Bölgede 13 yıldır büyük acılardan beslenen kaotik ortamın, barışın yeniden yeşereceği bir atmosfere dönüşmesini diliyoruz. Toprağından ayrılmak zorunda kalan, aileleri bölünen, yokluk içinde yaşayan Suriyeliler için yeni bir sayfa açıldı. Son olarak belirtmeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar Suriye ile ilgili ortaya koyduğu politikaların doğruluğunu bir kez daha müşahede ettik. Masum ve mazlum halkı koruyan, fedakarlıklar üzerine kurulu bu politikanın iki ülke için olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyoruz. Türkiye ’kötü günü’nde olduğu gibi, ‘iyi günü’nde de Suriye’nin yanında olmaya devam edecektir.”