ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 3 Nisan’dan itibaren ABD’nin diğer ülkelere karşı yeni gümrük vergisi düzenlemeleri uygulayacağını duyurdu. Trump, her ülke için ayrı tarife oranlarını belirleyerek, Türkiye'yi de yüzde 10'luk asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler grubuna dahil etti. Bu durum, Türkiye için küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde önemli bir fırsat yaratabilir.

TÜRKİYE'NİN AVANTAJLI KONUMU

Trump’ın açıklamalarına göre, Amerika’nın yeni gümrük vergileri, birçok ülke için ticaretin maliyetini artıracak. Ancak Türkiye, uygulanan düşük gümrük vergisi oranları ile bu durumdan faydalanabilecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin düşük vergi oranları, küresel üreticiler için cazip bir alternatif oluştururken, aynı zamanda ihracat potansiyelini artıracaktır.

Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu, gelişmiş altyapısı ve genç iş gücü ile, Amerikan ekonomisinin yeni düzenlemeleri sonrasında üretim ve ticaretin merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip. Türkiye, özellikle Asya, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına kolay erişimi ile üretim süreçlerini ülkesinde kaydırmak isteyen yatırımcılar için ideal bir lokasyon sunuyor.

KÜRESEL TİCARETİN YENİ MERKEZİ: TÜRKİYE

Türkiye, coğrafi olarak Avrupa ile Asya arasında bir köprü işlevi görmektedir. Bu stratejik konum, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye'nin üretim ve lojistik süreçlerinde önemli bir oyuncu haline gelmesini sağlayacaktır. Türkiye’nin bu avantajları, özellikle Amerikan pazarına yönelik ihracat yapan firmalar için büyük bir fırsat anlamına gelmektedir.

İNEGÖL BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİ

ABD’nin duyurduğu yeni gümrük vergisi oranlarını Türkiye için büyük bir fırsat olarak değerlendiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ “Yapılan bu gümrük vergisi düzenlemesi İnegöl’ü yakından ilgilendiriyor. Başta mobilya olmak üzere birçok sektörümüzdeki rakip ülkelerle aramızda önemli bir gümrük vergisi farkı oluşmuş durumda. ABD pazarında artık yeni aktörlere yer açılıyor, İnegöl’ün de ülkemizin de bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Pazarda yerini almak için firmalarımızın bir an önce harekete geçmesi çok önemli. Çin gibi Avrupa Birliği ülkeleri gibi ABD pazarında büyük paya sahip ciddi tedarikçiler karşısında fiyat konusunda daha rekabetçi bir konuma geldik. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bu düzenleme Türkiye’nin daha fazla yabancı yatırım çekmesinin de önünü açacaktır.”

İTSO’NUN ABD VİZYONU HAKLILIĞINI ORTAYA KOYDU

“İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk firmalarının ABD pazarına girmeleri için ortaya koyduğumuz vizyonla TAFEX projesini hayata geçirerek çalışmalarımıza başlamıştık. Bu kapsamda Şubat ayında da Miami’de Lofty Design Expo fuarında TAFEX olarak stant açıp İnegöl mobilyasını tanıttık. Biz Amerika pazarının ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli bir pazar olduğunu ve bu pazara girmemiz gerektiğini her alanda vurguladık. Vurgulamakla kalmadık, Türk firmalarımızın bu pazara girmesi için yol göstermesi, yeni müşteriler bulması, ürünlerini tanıtması için ABD’de şirketimizi de kurduk ve çalışmalarımızı başlatmıştık. Bugün gelinen noktada, ABD’nin gümrük vergisi düzenlemeleri bizim öngörülerimizin haklılığını ve TAFEX projemizin de çok doğru bir karar olduğunu ortaya koydu. İTSO olarak ABD’ye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Başta İnegöllü firmalarımız olmak üzere tüm Türk firmalarını TAFEX projemizle ABD’deki fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.