İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun geçtiğimiz gün Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesi'nde ameliyat olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elinde tendon sıkışması nedeniyle geçtiğimiz gün Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesi'nde bıçak altına yattı. Başarılı geçen operasyon sonrasında Dervişoğlu'nun bir gün dinlendikten sonra da genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği, 30 Ağustos programlarına katılacağı ve aynı gün akşam belediye festivaline katılmak üzere de Mersin'e gideceği belirtildi.