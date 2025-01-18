21. Dönem İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar hayatını kaybetti. Vefat haberini, İYİ Parti Milletvekili kardeşi Hüsmen Kırkpınar açıkladı.

Kırkpınar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “21.Dönem İzmir Milletvekili Ağabeyimiz, Yusuf Kırkpınar vefat etmiştir. 18 Ocak Cumartesi günü İzmir Karşıyaka, Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip cenazemiz kaldırılacak, Soğukkuyu kabristanına defnolunacaktır.”

21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, milletvekilliği döneminde maaş ve özlük haklarını almayacağını duyurmuştu. Bazı milletvekillerinin servetleriyle ilgili sorular karşısında kaynak olarak maaşlarını işaret ettiğini vurgulayan Kırkpınar, milletvekili maaşıyla zengin olunamayacağını göstermek için, seçildiği günden itibaren milletvekili maaşını, özlük haklarını ve hatta milletvekili olmadan önce aldığı emeklilik maaşını bile kabul etmediğini ifade etmişti.

Ziraat Bankası'nın Meclis Şubesi'nde bir görevliye talimat verdiğini gelirlerini onların yönettiğini belirten Kırkpınar, “Yatırım araçlarında değerlendiriyorlar” İfadelerini kullanmıştı.

Görev süresi boyunca bu paralara dokunmayacağını ve bugüne kadar 30-40 milyar lira biriktiğini belirten Kırkpınar, “Milletvekili maaşıyla zengin olduğunu söyleyenlerle yüzleşeceğim. (Ben olamadım, sen nasıl zengin oldun?) diyeceğim. (Aldığım para en iyi şekilde yatırım araçlarında değerlendi bu kadar oldu) diyeceğim. Bazı milletvekillerinin yatlarının, katlarının, arazilerinin hesabını soracağım. Bu kişilerden hareketle yolsuzlukların üzerine gideceğim” ifadelerini kullanmıştı.