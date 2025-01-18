Diyarbakır İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeki çocuklar için "Tohum Topları Atölyesi" etkinliği düzenledi. Çocuklar, tohumların büyüme sürecini öğrenerek, tohum toplarını gelecekte büyüyüp yeşerecek ağaçların ilk adımı olarak tasarladılar.

Etkinlik kapsamında çocuklar, daha önceden hazırladıkları meşe ağaçlarının tohum toplarını İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı arazisinde eğitmenleri eşliğinde toprakla buluşturdu.

Etkinlik sayesinde doğayı daha iyi tanıma fırsatı elde eden çocuklara arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.