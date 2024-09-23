İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gülay, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada, her geçen gün istifaların partimizin güç kaybetmesine yol açtığını gözlemliyorum. Teşkilatlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımız üzerinde yeterince ilerleme kaydedemiyoruz. Bu süreçte bana destek veren tüm İYİ Partili arkadaşlarıma ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla İYİ Parti İl Başkanlığı görevimi sonlandırıyorum. İstifa ediyorum. Genel merkezimiz tarafından atanacak yeni il başkanına görevimi layıkıyla devredeceğim.”

Erdal Gülay’ın istifası, partinin içinde bulunduğu durumu ve gelecekteki yönelimlerini etkilemesi bekleniyor. Yeni il başkanının atanmasıyla birlikte partinin yeniden yapılanma sürecine girmesi öngörülüyor.