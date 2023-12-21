İYİ Parti'de istifa depremi devam ediyor. Didim ilçe binasında düzenlenen basın toplantısında İlçe Başkanı Tolga Çetinel, İlçe Kadın kolları başkanı Emine Tonbuloğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Can Keleş, İYİ Parti Aydın İl yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 üye partilerinden istifa etti.

İstifalarla ilgili basın açıklamasını yapan İYİ Parti eski ilçe başkanı ve Belediye Meclis üyesi Vefa Berk Tezsezener, İYİ Parti’nin iktidara alternatif olmak için kurduklarını ancak gelinen noktada İYİ Parti’nin iktidara talip olmadığını üzülerek gördüklerini söyledi.

"BUGÜN HEPİMİZ İÇİN ZOR BİR GÜN"

Tezsezener, "Bugün hepimiz için zor bir gün. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrasında güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemin yeniden ülke yönetiminde hakim kılmak için kuruluşundan bu güne büyük emek ve umutlarla Atatürk ve cumhuriyet değerleri doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İYİ Parti’deki görevlerimizden üyelerimiz, delegelerimiz, ilçe başkanımız, ilçe divanı, yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızın da ortak iradeleri sonucunda almış olduğumuz karara istinaden 400’e aşkın yol arkadaşımızla birlikte İYİ Parti’den istifa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN HEPİMİZ İÇİN ZOR BİR GÜN"

Tezsezener, "Bugün hepimiz için zor bir gün. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrasında güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemin yeniden ülke yönetiminde hakim kılmak için kuruluşundan bu güne büyük emek ve umutlarla Atatürk ve cumhuriyet değerleri doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İYİ Parti’deki görevlerimizden üyelerimiz, delegelerimiz, ilçe başkanımız, ilçe divanı, yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızın da ortak iradeleri sonucunda almış olduğumuz karara istinaden 400’e aşkın yol arkadaşımızla birlikte İYİ Parti’den istifa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETE MUHALEFET"

Ülkede muhalefetin bir arada hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Tezsezener, “Hakikate gözümüzü kapatmamız ne yazık ki hakikati ortadan kaldırmıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasi partilerin tek başına iktidara gelebilmesinin çok zor olduğu aşikarken alınan hür ve müstakil siyaset kararının iktidara değil muhalefete muhalefet olduğunu üzülerek görmekteyiz. İstifamızın ve üzüntümüzün sebebi ülkede muhalefetin kavga etmeden bir arada hareket etme zaruriyetine olan inancımızdandır” dedi.

"SAVUNAMAYACAĞIMIZ BİR KARAR"

Parti yönetiminin aldığı seçimlere bağımsız girme kararını doğru bulmadıklarını da söyleyen Tezsezener, şu ifadeleri kullandı: “Genel idare kurulumuzda Alınan hür ve müstakil olarak seçime girme kararını doğru bulmamakla birlikte bu Kararı savunamayacağımızı düşündüğümüz için istifa kararı alarak partinin önünü açmayı tercih ediyoruz. Her birimiz İYİ Partide onlarca dost ve arkadaş biriktirdik. Dostluklarımız ilelebet baki kalacaktır. Bu hikayede bizlerle yürüyen tüm yol arkadaşlarımıza, il başkan ve yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyor, siyasetin savaş alanı değil bir uzlaşı alanı olduğunu hatırlatarak dostça yollarımızı ayırıyoruz. Atatürk’ümüzün ilkeleri ışığında Demokrasi ve adalete inanan Cumhuriyete yürekten bağlı demokrasi mücadelemiz devam edecektir. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet.”

"MUHALEFETE MUHALEFET"

Ülkede muhalefetin bir arada hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Tezsezener, “Hakikate gözümüzü kapatmamız ne yazık ki hakikati ortadan kaldırmıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasi partilerin tek başına iktidara gelebilmesinin çok zor olduğu aşikarken alınan hür ve müstakil siyaset kararının iktidara değil muhalefete muhalefet olduğunu üzülerek görmekteyiz. İstifamızın ve üzüntümüzün sebebi ülkede muhalefetin kavga etmeden bir arada hareket etme zaruriyetine olan inancımızdandır” dedi.

"SAVUNAMAYACAĞIMIZ BİR KARAR"

Parti yönetiminin aldığı seçimlere bağımsız girme kararını doğru bulmadıklarını da söyleyen Tezsezener, şu ifadeleri kullandı: “Genel idare kurulumuzda Alınan hür ve müstakil olarak seçime girme kararını doğru bulmamakla birlikte bu Kararı savunamayacağımızı düşündüğümüz için istifa kararı alarak partinin önünü açmayı tercih ediyoruz. Her birimiz İYİ Partide onlarca dost ve arkadaş biriktirdik. Dostluklarımız ilelebet baki kalacaktır. Bu hikayede bizlerle yürüyen tüm yol arkadaşlarımıza, il başkan ve yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyor, siyasetin savaş alanı değil bir uzlaşı alanı olduğunu hatırlatarak dostça yollarımızı ayırıyoruz. Atatürk’ümüzün ilkeleri ışığında Demokrasi ve adalete inanan Cumhuriyete yürekten bağlı demokrasi mücadelemiz devam edecektir. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet.