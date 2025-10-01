Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satış ihalesinde uygun teklif gelmemesi nedeniyle ihaleyi iptal etti.

TMSF'den yapılan açıklamada, "Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 30.09.2025 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcı olmaması sebebiyle ihale sonlandırılmıştır. " denildi.