Kongrede mevcut ilçe başkanı Zemci Şahin, Erkan Dönmez ile yarıştı. 377 delegenin oy kullandığı seçimde 195 oy alan Zemci Şahin, 177 oyda kalan rakibi Dönmez’i geride bırakarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

MAZBATA TESLİMİ GERÇEKLEŞTİ

Bugün CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yeni yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İlçe Seçim Müdürlüğü’ne giderek mazbatalarını teslim aldı. Şahin, mazbata sonrası yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ardından omuzlarındaki yükün daha da arttığını belirtti.

“BU SEÇİM BİRLEŞMENİN VE BÜTÜNLEŞMENİN SEÇİMİYDİ”

Şahin, “Sandıklar kapandıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra sorumluluğun daha da arttığını hissettim. Bu seçim bir ayrışma değil, birleşmenin ve bütünleşmenin seçimiydi. Rekabet içinde olsa da her arkadaşımızın daha yoğun çalışması gerektiği ortaya çıktı. İnegöl’e ve partimize daha büyük bir sorumlulukla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şahin, önümüzdeki iki yıl boyunca sokak sokak, mahalle mahalle gezerek CHP’yi iktidara taşımak için çalışacaklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde İnegöl’e daha fazla hizmet getirmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, tüm İnegöl halkına teşekkür ve selamlarını iletti.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Kongre sonucunda CHP İnegöl İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetim kuruluna seçilen isimler şöyle:

Armağan Dursun, Cihan Unuak, Ebrar Alımlı, Gülsenem Okçal, Hasan Tutuğ, Levent Cirit, Mustafa Tanrıkulu, Murat Çaylar, Münire Güneş, Salih Zeki Karataş, Sanem Arıcan, Saniye Şimşek, Sebahattin Berk, Seval Balbay, Onur Atılgan, Orhan Doğan.

Kaynak: BÜLTEN