

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, çiftçilerin tarlalarındaki toprak yapısını bilimsel verilerle analiz etmeyi ve böylece doğru gübreleme yaparak hem maliyetleri düşürmeyi hem de verimi artırmayı hedefliyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Maden Mahallesi'ndeki çalışmalara katılarak projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Destek Sürekliliği: Çelik, projenin Büyükşehir'in daha önce sunduğu gübre ve mazot destekleri ile devam ettiğini ve mevcut yem desteği çalışmalarıyla birlikte çiftçiye verilen önemi gösterdiğini belirtti. Tüm desteklerin Ziraat Odaları ile istişare içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Pilot Bölge ve Genişleme: Projenin İnegöl'de ilk olarak Kırsal Maden Mahallesi'nde başladığını belirten Çelik, sadece bu mahalle ile sınırlı kalınmayacağını; Gazelli, Eskiköy ve Soğukdere mahallelerinden de numuneler alınacağını aktardı.

"Bir Taşla İki Kuş" Vurgusu: En önemli faydanın, Tarım AŞ'nin fide desteği gibi uygulamalarında zorunlu tuttuğu toprak tahlilini bu yolla ücretsiz ve kolayca sağlamak olduğunu söyledi. Bu durumun, fide desteği almak isteyen çiftçiler için süreci oldukça kolaylaştıracağını ifade etti.

Başkan Çelik, projenin devam edeceğini ve çiftçilerden bu çalışmalara katılımda özen göstermelerini rica ederek, desteklerinden dolayı tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Mahalle Muhtarından Açıklama

Maden Mahallesi Muhtarı Ünal Arkı da projenin önemine vurgu yaptı. Kendi mahallelerinin pilot bölge olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arkı, projenin çiftçiler açısından hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

Mahalledeki üreticiler ise kendilerine böyle bilimsel bir destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.