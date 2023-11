İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şimşek, İnegöl'de üretilen yerli elektrikli araç Amperino'yu Bursa'da düzenlenen fuarda inceledi.

Go Green Fuarında Amperino aracının sergilendiği standı gezen İYİ Parti heyeti, firma sahibi ve üst düzey yöneticilerinden araçla ilgili bilgiler aldılar. Amperino'ya hayran kalan ekip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yapılan gezi sonrası bir açıklama yapan İlçe Başkanı Recep Bayrak, "Bursamızda gerçekleşen Go Green Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı açılışına katılım sağladık.

Bu fuarı anlamlı ve gurur verici kılan, AMPERİNO Ailesinin, C 100 modeli olan elektrikli aracımız oldu.

İnegöl de üretilen yerli ve milli aracımız olan Amperino görücüye çıktı.

Şehrimize ve ülkemize katma değer sağlayan,bir hayali gerçek kılan, geleceğimize sahip çıkan Amperino firmamızın kurucu ortaklarına , mühendislerine ve tüm personeline teşekkürlerimizi sunar ,başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

Bayrak ayrıca elektrikli otomobil projesinin tüm ortaklarını da tebrik etti.

Haber Merkezi