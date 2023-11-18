Bursa ve İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma komutanlığı JASAT ve diğer ekipler, sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastılar. Hamamlı mahallesinde Engin A.'ya ait eve operasyon düzenlendi. Ev didik didik arandı. Aramalar sonucunda 160 gram kubar esrar, 1360 adet kenevir tohumu, 15 gram metafetamin ve 3 adet hassas terazi ele geçildi. Şüpheli Engin A. Ekiplerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi