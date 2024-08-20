Bilal Birici, İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel taktı. Birici, partisinin ideolojisine uygun bir şekilde yeni görevine başlamak üzere CHP'ye geçiş yaptı. Bu gelişme, CHP'nin kadro genişlemesi ve güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özel, "Bilalcim hoş geldin. Baba ocağına hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Bilici, ise "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim" dedi.