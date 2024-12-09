Bornova Belediyesi, 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi’nde Bornova’nın kültürel mirasını tanıttı.İZMİR (İGFA) - Hem yurt içi hem de yurt dışından gelen turizm firmalarının yoğun ilgisini çeken Bornova standı, bölgenin turizm destinasyonu olarak konumlanması adına önemli bir adım oldu. Fuar süresince tur şirketleri ve turizm acenteleriyle birebir görüşmeler yapılarak Bornova’nın tanıtımı gerçekleştirildi.

“Bornova turizmle buluşacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın, köklü geçmişi ve eşsiz kültürel mirasıyla bir turizm merkezi olmayı hak ettiğini belirterek, “Yeşilova Höyüğü’nden Homeros Mağaraları’na, Levanten Köşkleri’nden Ata Anı Evi’ne kadar bölgemizde keşfedilecek çok şey var. Bu fuar, Bornova’nın hem yerel hem de uluslararası arenada tanıtılması için önemli bir fırsat oldu. Turizm, ilçemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasında yeni kapılar açacak” şeklinde konuştu.

“Geleceğe miras bırakıyoruz”

Başkan Eşki ayrıca, bu tanıtımların Bornova’nın yalnızca geçmişini değil, geleceğini de şekillendirdiğini belirterek, “Amacımız, mirasımıza sahip çıkarak bunu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak ve bu değerleri turizmle buluşturmak. Bu konuda iş birliği içinde olduğumuz tüm kurumlara teşekkür ederim” dedi.